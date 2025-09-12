Trump se diz surpreso com condenação de Bolsonaro no STF e elogia ex-presidente

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na quinta-feira (11) estar surpreso com a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por envolvimento em plano de golpe de Estado.

"Eu assisti ao julgamento. Eu o conheço muito bem. Líder estrangeiro, ele era um bom... eu achava que ele era um bom presidente do Brasil. E é muito surpreendente que isso tenha acontecido. É muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram", disse Trump.

O líder americano também afirmou estar "muito descontente" com a decisão do STF e elogiou Bolsonaro: "Eu sempre o achei muito direto, muito excepcional, na verdade, como homem, um homem muito excepcional. Eu acho que é uma coisa terrível. Muito terrível. Acho que é muito ruim para o Brasil".

Trump já havia chamado o caso contra Bolsonaro de "caça às bruxas" e criticou duramente o Brasil, aplicando tarifas e sanções contra Alexandre de Moraes, relator do processo no STF.

Pena de Bolsonaro e outros réus

O STF determinou que Bolsonaro cumprirá pena de 27 anos e 3 meses de prisão por cinco crimes, inicialmente em regime fechado.

Seis outros réus do núcleo central do julgamento também foram condenados, com penas que variam de 16 anos a 26 anos e seis meses de prisão, igualmente em regime fechado.

