Menu
Menu Busca sexta, 12 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Internacional

Trump se diz surpreso com condenação de Bolsonaro no STF e elogia ex-presidente

Presidente dos EUA afirma estar "muito descontente" com decisão da Justiça

12 setembro 2025 - 10h07Vinícius Santos     atualizado em 12/09/2025 às 10h07
Donald Trump, e o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro - Donald Trump, e o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro -   (Foto: Alan Santos/PR)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na quinta-feira (11) estar surpreso com a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por envolvimento em plano de golpe de Estado.

"Eu assisti ao julgamento. Eu o conheço muito bem. Líder estrangeiro, ele era um bom... eu achava que ele era um bom presidente do Brasil. E é muito surpreendente que isso tenha acontecido. É muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram", disse Trump.

O líder americano também afirmou estar "muito descontente" com a decisão do STF e elogiou Bolsonaro: "Eu sempre o achei muito direto, muito excepcional, na verdade, como homem, um homem muito excepcional. Eu acho que é uma coisa terrível. Muito terrível. Acho que é muito ruim para o Brasil".

Trump já havia chamado o caso contra Bolsonaro de "caça às bruxas" e criticou duramente o Brasil, aplicando tarifas e sanções contra Alexandre de Moraes, relator do processo no STF.

Pena de Bolsonaro e outros réus

O STF determinou que Bolsonaro cumprirá pena de 27 anos e 3 meses de prisão por cinco crimes, inicialmente em regime fechado.

Seis outros réus do núcleo central do julgamento também foram condenados, com penas que variam de 16 anos a 26 anos e seis meses de prisão, igualmente em regime fechado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

 

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

JD1TV: Influencer aliado de Trump morre ao ser baleado em evento nos EUA; assista
Internacional
JD1TV: Influencer aliado de Trump morre ao ser baleado em evento nos EUA; assista
Anderson morreu devido as graves ferimentos que sofreu
Justiça
Por matar vizinho espancado no bairro Moreninha, réu é condenado a 4 anos em regime aberto
Israel assume primeiro ataque no Catar mirando chefes do Hamas
Internacional
Israel assume primeiro ataque no Catar mirando chefes do Hamas
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Cidade
MP arquiva denúncia de suposto favorecimento em licenciamento ambiental na Capital
Sede do TCE-MS -
Justiça
Com orçamento de R$ 2,4 milhões, contas do Cidecol são rejeitadas pelo TCE-MS
A capital ucraniana ficou sob alerta de ataque aéreo por 11 horas
Internacional
Rússia lança maior ataque aéreo e atinge prédio do governo ucraniano em Kiev
Robert Joodat/Instagram @ramin3m
Internacional
Surfista morre após ataque de tubarão em praia de Sydney
As causas do descarrilamento ainda estão sendo investigadas
Internacional
Após confusão hospitalar, homem 'morto' em acidente de bondinho é encontrado vivo em Lisboa
Donald Trump
Internacional
Ameaças de Trump sobre a Rússia aumentam temor de tarifas contra o Brasil
L200, em Miranda -
Polícia
PRF apreende mais de 460 quilos de drogas em fiscalização na BR-262

Mais Lidas

Câmera flagrou o assassinato
Polícia
JD1TV: Com frieza, atiradores não pouparam bala para matar detento da Gameleira
Renomada no país, chef Helen Braz morre aos 49 anos na Capital
Geral
Renomada no país, chef Helen Braz morre aos 49 anos na Capital
Conflito entre jovens do Caiobá e Tarumã -
Polícia
JD1TV: Briga entre gangues mobiliza PM e assusta moradores do Coophavila
10 mil devedores de IPTU terão contas bloqueadas pela Justiça em Campo Grande
Cidade
10 mil devedores de IPTU terão contas bloqueadas pela Justiça em Campo Grande