Trump tem leve melhora, mas quadro médico da Covid ainda inspira cautela

Sarah Chaves, com informações do G1

O Centro Médico Militar Walter Reed, nos Estados Unidos emitiram na noite de sábado (3), um novo boletim sobre a saúde de Donald Trump, infectado com Covid-19.



O presidente Trump está internado no hospital militar desde sexta-feira (2), e conforme o informativo de ontem, escrito pelo líder da equipe de médicos da Casa Branca, Sean Conley. Nele, o médico afirma que Trump teve "uma melhora substancial, embora ainda não esteja fora de perigo".



O documento ainda diz que o presidente tomou uma nova dose do antiviral remdesivir e continua sem febre e sem oxigênio suplementar, com um nível de saturação entre 96% e 98% o dia todo.



Ainda segundo o comunicado, Trump passou a parte da tarde trabalhando, levantou e se movimentou pela suíte sem dificuldade, mas o médico alerta que a quipe continua "cautelosamente otimista".

