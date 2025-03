Trump volta a falar de tarifas e cita o Brasil em discurso no Congresso

Ao citar “tarifas recíprocas” aos parceiros comerciais dos EUA, em seu discurso no Congresso na terça-feira (4), o presidente citou o Brasil, junto a outros países como Canadá, Índia e China, afirmando que as novas taxas estão definidas para o dia 2 de abril.



“Outros países usaram tarifas contra nós por décadas, e agora é a nossa vez de começar a usá-las contra eles. A União Europeia, China, Brasil e Índia, México e Canadá e diversas outras nações cobram tarifas tremendamente mais altas do que cobramos deles. É injusto.”



“A Índia nos cobra tarifas maiores que 100%, a tarifa média da China sobre nossos produtos é o dobro do que cobramos deles e a tarifa média da Coreia do Sul é quatro vezes maior”, acrescentou.

Trump também afirmou que qualquer tarifa imposta aos EUA por outro país, será cobrada de maneira recíproca.



No mês passado, Trump pediu que seu governo investigasse os planos de tarifas recíprocas sobre todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos, com previsão de conclusão em 1º de abril.

Na campanha eleitoral, ele prometeu abordar o que chamou de práticas comerciais desleais de países estrangeiros.



