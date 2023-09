Tsunami alcóolico: Cidade em Portugal é atingida por vazamento de vinho; veja

Moradores da cidade de Anadia, em Portugal, se depararam com uma situação inusitada após uma “enchente” de vinho atingir a cidade e causar uma inundação da bebida em diversas ruas.

Segundo o portal de notícias português Jornal de Notícias, o vazamento ocorreu após a eclosão de dois depósitos de vinho da Destilaria Levira, e quase causou um desastre ambiental, já que o fluxo da bebida seguia em direção a um rio da região. A situação, no entanto, foi controlada e um incidente maior foi evitado.

“A nossa maior preocupação foi que o vinho não fosse para o rio Cértima e provocasse um desastre ambiental. Segundo o nosso coordenador da Proteção Civil, essa monitorização está a ser feita e o problema ambiental está a ser evitado”, afirmou o vice-presidente da Câmara Municipal da cidade, Jorge Sampaio.

Em nota, a destilaria lamentou o acidente e afirmou que assumirá responsabilidade pelos danos causados, além de arcar com a limpeza das ruas atingidas.

“Apesar de o incidente não ter causado qualquer ferido, queremos expressar a nossa sincera preocupação pelos danos causados”, afirmou a empresa em nota.

Veja o vídeo:

