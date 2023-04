Turbina de avião pega fogo após ganso ser "engolido" durante voo

A turbina de um avião pegou fogo após um ganso ser engolido por ela poucos momentos após a aeronave decolar do aeroporto da cidade de Columbus, em Ohio, nos Estados Unidos, neste domingo (23).

O avião em questão se trata de um Boeing 737-800 da American Airlines, que realizava o voo AA1958 em direção à cidade de Phoenix, no Arizona, também nos EUA.

No solo, pessoa que gravava a decolagem do avião e conseguiu capturar o momento em que a turbina começa a emitir fogo após a ave ser “engolida”, já dentro da aeronave, as imagens foram gravadas por um passageiro que estava sentado na janela próxima à asa.

Segundo comunicado da American Airlines, o pouco ocorreu cerca de 25 minutos após a aeronave decolar. Todos os passageiros e tripulação conseguiram desembarcar sem nenhum ferimento grave.

