Turista entra em coma durante lua de mel e hospital cobra R$ 45 mil da família

Pedro Molina, com informações do Uol

O turista espanhol Adrián Fernández, de 39 anos, acabou internado em Cancún, no México, após sofrer uma parada cardíaca e entrar em coma durante sua lua de mel. A situação, no entanto, se intensificou quando o hospital do recém-casado começou a cobrar, diariamente, o equivalente a R$ 45 mil da família.

Adrián e Sofía Parada, sua mulher, viajaram para Cancún para comemorarem o casamento, mas no domingo (5), um dia antes da viagem de retorno a Espanha, o rapaz sofreu um colapso na piscina e se afogou, o que o levou a ter uma parada cardiorrespiratória.

Os socorristas conseguiram reanimar Adrián e o encaminharam, em estado crítico, para um hospital mais próximo, e de lá, ele foi transferido para um centro médico privado, onde ficou internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A família chegou a contratar um seguro de viagem, mas a cota máxima de 25 mil euros, cerca de R$ 140 mil na cotação atual, foi ultrapassada em apenas dois dias, e o hospital começou a cobrar 8 mil euros, cerca de R$ 44,4 mil, por dia Adrián ficasse internado.

Devido ao estado crítico, a família não consegue transferir o rapaz para que o tratamento seja realizado na Espanha. Devido a situação, familiares decidiram abrir uma vaquinha para custear os gastos da internação.

Até o momento, foram arrecadados um total de 17.030 euros, aproximadamente R$ 94 mil. Apesar da quantia, o valor ainda está longe da meta de 200 mil euros, valor que fica pouco acima dos R$ 1 milhão.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também