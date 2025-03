UcrÃ¢nia aceita proposta de cessar-fogo temporÃ¡rio dos EUA com RÃºssia

Nesta terça-feira (11), o governo da Ucrânia anunciou que aceitou uma proposta dos Estados Unidos para estabelecer um cessar-fogo temporário de 30 dias com a Rússia.

O acordo, que pode ser prorrogado por um novo consenso entre as partes, foi fechado durante negociações em Riad, capital da Arábia Saudita.

O comunicado, divulgado pelo governo americano, especifica que o cessar-fogo será condicionado à aceitação e implementação simultânea pela Federação Russa.

A proposta visa abrir espaço para um diálogo mais amplo e duradouro em busca da paz, com a Ucrânia concordando em nomear sua equipe de negociação para iniciar as tratativas.

Além do cessar-fogo, os Estados Unidos informaram que suspenderiam a interrupção do compartilhamento de inteligência com a Ucrânia, retomando também a assistência de segurança ao país.

Ambas as delegações, ucraniana e americana, se comprometeram a iniciar imediatamente negociações com foco na construção de uma paz sustentável que garanta a segurança a longo prazo da Ucrânia.

O comunicado ainda destaca que a Ucrânia manterá seus parceiros europeus envolvidos nas futuras negociações. Outro avanço importante no acordo é o progresso em relação ao desenvolvimento dos recursos minerais da Ucrânia.

Os presidentes dos EUA e da Ucrânia concordaram em acelerar as tratativas para um acordo abrangente, que visa expandir a economia ucraniana e garantir sua prosperidade e segurança a longo prazo.

