Ucrânia e Rússia realizam troca de 1000 prisioneiros de guerra nesta semana

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou nesta quarta-feira (4) que Kiev e Moscou tem planos de, ainda nesta semana, realizarem a troca de 500 prisioneiros de guerra de cada lado, totalizando 1000 pessoas, após acordo de libertarem feridos, gravemente doentes ou pessoas com menos de 25 anos.

“Hoje, as nossas equipes realizaram consultas sobre a troca acordada. O lado russo nos informou que está pronto para transferir 500 pessoas neste fim de semana, no sábado (7) ou domingo, das cerca de mil que acordámos trocar, pelo que estaremos prontos para trocar a quantidade correspondente”, afirmou Zelensky.

O chefe de estrado ucraniano acrescentou que os jornalistas e outros civis ucranianos mantidos em cativeiro pelas autoridades russas poderão ser inclusos na nas trocas, que foram acordadas nesta segunda-feira (2) em Istambul, na Turquia.

Também foi acordado a troca dos restos mortais de 6 mil soldados de cada lado que estão sob posse do inimigo.

