Últimos 20 reféns israelenses são libertados após mais de dois anos de cativeiro

Os últimos 20 reféns israelenses vivos mantidos pelo grupo terrorista Hamas foram libertados na madrugada desta segunda-feira (13), após mais de dois anos de cativeiro. A operação faz parte do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, mediado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Segundo autoridades israelenses, o Hamas mantinha 48 reféns na Faixa de Gaza. Dos sequestrados, 20 foram libertados com vida e 28 estão mortos. No total, o grupo havia capturado 251 pessoas durante o ataque terrorista de 7 de outubro de 2023, sendo que outros reféns já haviam sido libertados em acordos anteriores.

Como parte do novo entendimento, Israel iniciou a libertação de cerca de 2 mil prisioneiros palestinos, incluindo 250 condenados à prisão perpétua por crimes contra o país e sua população.

Familiares dos reféns mortos afirmaram que apenas quatro corpos serão devolvidos pelo Hamas, informação ainda não confirmada oficialmente por Israel ou pelo grupo. Fontes militares israelenses, contudo, indicam que a devolução deve ocorrer ainda hoje.

O Hamas tinha até as 6h desta segunda-feira (horário de Brasília) para concluir a libertação e pediu mais tempo para localizar todos os corpos. A Turquia anunciou uma força-tarefa para auxiliar nessa busca.

Em discurso no Parlamento, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou que o Oriente Médio "entra em tempos de paz".

Saiba Mais Internacional Drone israelense ataca base da ONU no Líbano

O cessar-fogo prevê o fim dos bombardeios na Faixa de Gaza e o recuo das tropas israelenses, que já reduziu a ocupação do território de 75% para 53%.

Reportar Erro

Saiba Mais Internacional Drone israelense ataca base da ONU no Líbano

Deixe seu Comentário

Leia Também