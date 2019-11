Grande campo de petróleo foi descoberto no Irã

Marya Eduarda Lobo, com informações da Agência Brasil

O presidente do Irã, Hassan Rouhani, anunciou neste domingo (10), a descoberta de um grande campo de petróleo que poderá ampliar as reservas conhecidas do país em cerca de 30%.

Rouhani disse que o campo de petróleo na província sudoeste do país, Khuzentan, cobre uma área de 2.400 quilômetros quadrados. Acrescentou que os engenheiros iranianos descobriram o grande campo com 53 bilhões de barris de petróleo.

O anúncio surgiu no momento em que o Irã luta para vender seu petróleo no exterior, em meio às medidas impostas pelos Estados Unidos.

O país, aparentemente, está fazendo um apelo à comunidade internacional no sentido de reconfirmar sua importância como fornecedor de petróleo, numa tentativa de dispersar ressentimentos contra os Estados Unidos.

