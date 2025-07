União Europeia analisa "contramedidas proporcionais" às tarifas de Trump

Com tarifas de 30% comunicadas nesta manhã (12) pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump sobre a União Europeia e o México, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que o blobo poderá adotar "contramedidas proporcionais".

O ministro da economia do México, Marcelo Ebrard, divulgou um comunicado em que diz que o país segue em negociação com os Estados Unidos

Além das tarifas Trump pediu "acesso total e aberto ao mercado dos Estados Unidos sem que nenhuma tarifa seja cobrada". "Tomaremos todas as medidas necessárias para salvaguardar os interesses da União Europeia, incluindo a adoção de contramedidas proporcionais, se necessário", afirmou Ursula von der Leyen, em comunicado.

Segundo o republicano, a UE teve anos para discutir com a Casa Branca os déficits comerciais americanos na balança comercial e, por isso, a nova taxação entrará em vigor em 1º de agosto caso não haja um acordo nos próximos dias.

A líder do bloco também ressaltou que impor uma taxa de 30% sobre os produtos europeus interromperia as cadeias de suprimentos transatlânticas essenciais e que "poucas economias no mundo atingem o nível de abertura e adesão às práticas comerciais justas como a União Europeia".

A União Europeia tem priorizado uma solução e vai continuar trabalhando para um consenso até a data estipulada.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também