Val Kilmer, ator de 'Batman' e 'Top Gun', morre de pneumonia aos 65 anos

O ator de Hollywood, Val Kilmer, morreu por conta de uma pneumonia durante o dia 1° de abril em Los Angeles, aos 65 anos.

A causa da morte foi divulgada pelo “The New York Times”, após ser revelada pela filha do ator, Mercedes Kilmer. Ainda segundo ela, Kilmer havia sido diagnosticado com câncer de garganta em 2014, mas se recuperou. Na época em que a doença foi descoberta, a família do ator revelou à imprensa americana que o ator não tratava a doença em razão das suas crenças religiosas.

Kilmer era conhecido por grandes papéis vividos nos anos 80 e 90. Entre eles: Jim Morrison em "The Doors" e o Iceman, rival de Tom Cruise, em "Top Gun".

Além de Mercedes, Kilmer deixa o filho Jack, também filho de sua ex-mulher Joanne Whalley.

