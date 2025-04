Vaticano anuncia início do Conclave para 7 de maio

O Vaticano anunciou nesta segunda-feira (28), que o próximo Conclave começará no dia 7 de maio, após o período de ‘Novendiali’, que os cardeais celebram desde o dia 26 de abril até o dia 4 de maio em celebrações eucarísticas pela morte do Papa Francisco e pedem orientação para a escolha do próximo Papa.



O Conclave ocorrerá na Capela Sistina que foi fechada para visitação pública e agora passa a preparar o local para o evento. A escolha nos últimos anos durou apenas dois dias.



Para ser eleito, um cardeal precisa receber dois terços dos votos, com a previsão de reunir 133 cardeais, serão necessários ao menos 89 votos para escolher o novo Papa.



Os cardeais votarão quatro vezes ao dia, duas pela manhã e duas à tarde. Se, depois do terceiro dia de Conclave, a Igreja continuar sem papa, uma pausa de 24 horas é feita para orações. Outra pausa pode ser convocada após mais sete votações sem um eleito.



Se o Conclave chegar a 34 votações sem consenso, os dois mais votados da última rodada disputarão sozinhos para atingir dois terços dos votos.



Escolhido o Papa, uma fumaça branca sairá da chaminé da Capela Sistina, até lá a fumaça preta indica que ainda não há Papa.



