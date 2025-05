Veja quando saíra a próxima fumaça do conclave nesta quinta-feira

Sem novo Papa eleito, os 133 cardeais continuam a votação em conclave no Vaticano no decorrer desta quinta-feira (8). É através da fumaça na chaminé da Capela Sistina que é anunciada a escolha.



Haverá mais duas votações nesta tarde. Se não houver consenso para um novo papa na primeira votação da tarde, não será liberada fumaça da chaminé.



Ou seja, a próxima fumaça, se houver escolha, deve sair às 10h30, que será a fumaça branca sinalizando um novo Papa, se não foi definido o líder, não terá fumaça. A próxima será às 13h30, que poderá sair fumaça branca sinalizando um novo líder ou fumaça preta, para a continuação do conclave na sexta-feira.



O conclave teve início por volta das 17h45 no horário local (12h45 em Brasília), na Capela Sistina, dentro do Vaticano e já está em seu segundo dia.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também