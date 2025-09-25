Venezuela é atingida por dois terremotos na mesma noite

A Venezuela foi sacudida por dois terremotos na noite desta quarta-feira (24), de acordo com informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

O primeiro tremor, de magnitude 6,2, ocorreu na região petrolífera de Mene Grande, a uma profundidade de 7,8 quilômetros.

O abalo foi sentido na capital, Caracas, e em boa parte do oeste do país. Pouco depois, um segundo terremoto, de magnitude 6,5, foi registrado na região de Trujillo.

Não há registros oficiais de vítimas ou de danos materiais provocados pelos abalos.

