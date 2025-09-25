Menu
Menu Busca quinta, 25 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Internacional

Venezuela é atingida por dois terremotos na mesma noite

Tremores de 6,2 e 6,5 graus foram registrados em Mene Grande e Trujillo

25 setembro 2025 - 14h51Carla Andréa
Venezuela é atingida por dois terremotos Venezuela é atingida por dois terremotos   (Reprodução/USGS)

A Venezuela foi sacudida por dois terremotos na noite desta quarta-feira (24), de acordo com informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

O primeiro tremor, de magnitude 6,2, ocorreu na região petrolífera de Mene Grande, a uma profundidade de 7,8 quilômetros.

O abalo foi sentido na capital, Caracas, e em boa parte do oeste do país. Pouco depois, um segundo terremoto, de magnitude 6,5, foi registrado na região de Trujillo.

Não há registros oficiais de vítimas ou de danos materiais provocados pelos abalos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Reuters/Jeenah Moon
Internacional
Abbas critica Hamas e diz que não haverá paz sem Estado da Palestina
Justiça de MS manda atingir bens de donos de empresa que enganou consumidores
Justiça
Justiça de MS manda atingir bens de donos de empresa que enganou consumidores
Zelensky admite possibilidade de renúncia após fim da guerra na Ucrânia
Internacional
Zelensky admite possibilidade de renúncia após fim da guerra na Ucrânia
Donald Trump assiste Lula discursar
Internacional
ONU divulga imagens dos bastidores da Assembleia Geral
Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo -
Política
Eduardo Bolsonaro e Figueiredo têm 15 dias para rebater denúncia da PGR, decide Moraes
Viviane e Alexandre de Moraes Foto: Divulgação
Internacional
"Ilegal e lamentável", diz Moraes após a esposa dele ser alvo da Lei Magnitsky pelos EUA
Lula e Jorge Messias -
Internacional
Agência confirma revogação de visto do Advogado-Geral da União pelos EUA
Maritacas do Rio
Internacional
Malas, remos e risadas: A experiência de mulheres que viajam juntas
Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu
Internacional
Israel se opõe à criação de Estado palestino após apoio internacional
Os nadadores franceses Chloe Leger Witvoet e Matthieu Witvoet
Internacional
Casal francês se prepara para nadar 3.800 km atravessando o Atlântico

Mais Lidas

Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Réus por homicídio no Parque do Lajeado enfrentam júri popular nesta quarta-feira
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Trio é condenado a mais de 56 anos por homicídio no Parque do Lajeado
O suspeito foi preso pelas autoridades
Polícia
JD1TV: Mãe nunca desconfiou que pedreiro estava estuprando a filha no Dom Antônio
Ele passou por cirurgia, ficando internado antes de ser detido pelas autoridades
Polícia
Ladrão tem perna e pênis amputados após roubar moto e se acidentar