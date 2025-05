Venezuela realiza eleições sob questionamentos internacionais e boicote da oposição

Neste domingo (25), a Venezuela realiza eleições regionais para escolher 24 governadores, 285 deputados da Assembleia Nacional e 260 legisladores estaduais, em meio a severas críticas da oposição e da comunidade internacional sobre a legitimidade do processo eleitoral.

A votação ocorre menos de um ano após as polêmicas eleições presidenciais de agosto de 2024, cujos resultados, que deram vitória a Nicolás Maduro com 51% dos votos, foram amplamente questionados por opositores e organismos internacionais.

O Conselho Nacional Eleitoral não publicou as atas oficiais, e entidades como o Carter Center relataram diversas irregularidades que impedem a confirmação da vitória do chavismo nas urnas.

Oposição convoca boicote

A principal coalizão opositora, a Plataforma Unitária, optou por não participar do pleito e convocou a população à abstenção. “Rejeitamos que se pretenda reduzir um processo eleitoral a uma simples designação de cargos, sem condições nem transparência”, afirmou a aliança em nota, denunciando a destruição do sistema eleitoral venezuelano.

María Corina Machado, principal liderança opositora, também pediu que os cidadãos não compareçam às urnas. O grupo exige garantias mínimas para eleições livres, como o fim de impedimentos políticos, perseguições e intervenções judiciais em partidos.

Apesar do boicote da principal força opositora, outros setores ainda apostam no voto como meio de transformação.

Entre os candidatos, estão o ex-presidenciável Henrique Capriles, que disputa uma vaga na Assembleia Nacional, e o ex-deputado Juan Requesens, candidato ao governo do estado de Miranda, mesmo após ter passado mais de dois anos preso no regime chavista. “Me nego a me render”, afirmou Requesens em um ato de campanha.

Disputa por território e tensão internacional

Um dos pontos mais controversos do pleito é a inclusão do território de Essequibo, área de 160 mil km² rica em petróleo e atualmente sob domínio da Guiana, mas reivindicada pela Venezuela. Pela primeira vez na história, o governo venezuelano decidiu eleger representantes para esse território.

A votação ocorrerá em 25 mesas localizadas no estado de Bolívar, no sul da Venezuela, uma vez que Caracas não exerce controle efetivo sobre a área. Mais de 21 mil eleitores estão habilitados a participar da escolha de um governador, oito deputados e sete conselheiros legislativos para o Essequibo.

A Guiana e a Corte Internacional de Justiça (CIJ) rejeitaram a iniciativa e exigiram que a Venezuela se abstenha de realizar o pleito, alegando violação do direito internacional.

O presidente guianês, Irfaan Ali, classificou a medida como "arrogante" e prometeu defender a soberania de seu país. "Esperamos que os venezuelanos residentes aqui respeitem nossas leis. Caso contrário, enfrentarão consequências legais", afirmou.

Prisões e repressão

A tensão política se agravou ainda mais com a prisão de 70 pessoas na última sexta-feira (23), entre elas o líder opositor Juan Pablo Guanipa, aliado de María Corina Machado.

Segundo o governo venezuelano, os detidos faziam parte de um suposto grupo terrorista que planejava ataques a embaixadas, hospitais e delegacias para sabotar a eleição.

A oposição denunciou o episódio como mais um ato de perseguição política por parte do regime de Nicolás Maduro. Entre os presos, estão também cidadãos estrangeiros — um alemão, um espanhol, um sérvio e um argentino — o que levou o governo da Argentina a emitir uma nota oficial condenando as "prisões arbitrárias, desaparecimentos forçados e violações generalizadas de direitos humanos" na Venezuela. Buenos Aires também exigiu a libertação imediata de seus cidadãos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também