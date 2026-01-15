Menu
Internacional

Venezuelano é baleado pelo ICE em Minneapolis

Homem foi levado para o hospital

15 janeiro 2026 - 15h15Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Imigrantes voltam a ser alvos das equipesImigrantes voltam a ser alvos das equipes   (REUTERS/Seth Herald)

Um homem venezuelano foi baleado pelo ICE na noite desta quarta-feira (14) na cidade de Minneapolis, onde a população vem fazendo fortes manifestações após a morte de Renne Nicole Good na semana passada. Ela também foi baleada por um agente do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega).

Segundo o Departamento de Segurança Interna (DHS, em inglês), em nota oficial, os agentes do ICE realizavam uma operação nas ruas da cidade e se depararam com o venezuelano (seu nome não foi divulgado), que fugiu do local em seu carro. Durante a fuga, ele teria batido num veículo parado e saiu correndo a pé.

De acordo com o relato do órgão de segurança do governo de Donald Trump, o homem foi alcançado e houve uma luta. Duas outras pessoas apareceram e teriam atacado o policial com uma pá e um cabo de vassoura.

O venezuelano teria conseguido se livrar do agente e, ainda segundo o DHS, passou a atacar o policial com a pá. O membro do ICE, então, atirou na perna do homem. O venezuelano e o agente foram levados ao hospital e as outras duas pessoas foram presas.

Mais de 100 pessoas protestaram em Minneapolis na noite de ontem e houve confronto com a polícia. Várias manifestações contra o ICE vêm acontecendo em diferentes cidades dos EUA desde a morte de Rene Good, uma mulher norte-americana de 37 anos.

Um policial do ICE disparou três tiros contra ela durante uma operação nas ruas de Minneapolis. O presidente dos EUA disse numa rede social que o agente agiu em legítima defesa, mas vídeos mostram que não foi isso o que aconteceu.

