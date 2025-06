Vento cruzado faz avião pousar "de lado" na Indonésia; vídeo

O Boeing 737-800 da companhia aérea Batik Air teve dificuldade ao aterrissar em um aeroporto da Indonésia neste domingo (29), em razão dos fortes ventos que atingiram a região.

O voo ID7283 saiu de Kuala Lumpur, na Malásia, e pousou no aeroporto Soekarno-Hatta, na região metropolitana da capital Jacarta às 15h35 de sábado (28), hora local, 1h35 deste domingo (29) em Brasília. As condições climáticas no aeroporto Soekarno-Hatta, na região metropolitana de Jacarta, eram ruins: chovia e o vento tinha rajadas de até 46 km/h, segundo o boletim meteorológico local. Veja:

Your browser does not support HTML5 video.

Nas imagens é possível ver a aeronave inclinando para o lado próximo de chegar ao chão. Normalmente, um Boeing 737-800 pousa com os quatro pneus de trás (chamado de trem principal) primeiro e, por fim, o trem de pouso dianteiro toca o chão. No caso do voo da Batik Air, apenas dois dos quatro pneus de trás encostaram na pista inicialmente.



Em nota, a Batik Air informou que o pouso ocorreu em segurança e que todos os procedimentos foram seguidos, e que o balanço do avião se deu em razão de um fenômeno chamado de "vento cruzado".

O vento cruzado é o vento que sopra de lado em relação à direção em que um avião decola ou pousa. Ele pode dificultar o controle da aeronave. Em casos fortes, pode até impedir pousos ou decolagens. "Foi constatado que houve um aumento na velocidade do vento na direção cruzada (vento cruzado) no momento da fase de aproximação para o pouso. A direção do vento não mudou, mas sua velocidade aumentou. É importante ressaltar que, mesmo com um forte vento, nenhuma violação ocorreu, e a aeronave permaneceu em condições seguras para pousar", disse a Batik Air.

Após o ocorrido, o avião foi inspecionado e liberado sem constatação de problemas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também