Menu
Menu Busca quarta, 07 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Internacional

VÍDEO: Agente de imigração atira e mata mulher em Minneapolis, nos EUA

Vídeo mostra agente atirando à queima-roupa

07 janeiro 2026 - 18h55Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Mulher foi morta a tirosMulher foi morta a tiros   (AP Photo/Tom Baker)

O Departamento de Segurança Nacional confirmou hoje (7) que uma mulher foi baleada e morta por um agente da Imigração durante um confronto entre agentes federais e manifestantes no sul de Minneapolis, segundo informações do Minnesota Star Tribune. 

A porta-voz do Departamento de Segurança Nacional, Tricia McLaughlin, disse que os agentes “estavam realizando operações direcionadas” quando membros da comunidade começaram a tentar bloquear os veículos. Ela disse que o agente da Imigração “disparou tiros defensivos” quando a mulher tentou atropelar os agentes.

Vários moradores da área que testemunharam a cena disseram que os agentes estavam ordenando que a mulher saísse do veículo. Um vídeo postado nas redes sociais mostrou o veículo dando ré antes de acelerar em direção a um agente, que disparou tiros à queima-roupa.

O governador de Minnesota, Tim Walz, pediu calma. O prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, disse que a mulher morta tinha 37 anos. “À família, sinto muito”, disse Frey, contestando a versão do Departamento de Segurança Nacional de que ela teria tentado atropelar os agentes. 

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

EUA apreendem dois navios-petroleiros por violar sanções comerciais
Internacional
EUA apreendem dois navios-petroleiros por violar sanções comerciais
Trump discursou recentemente em evento nos Estados Unidos
Internacional
Após ameaçar Groenlândia, Trump menospreza peso de europeus na Otan
Corredor Bioceânico leva Paraguai a suspender contratos de terras estatais
Internacional
Corredor Bioceânico leva Paraguai a suspender contratos de terras estatais
Maduro e a esposa
Internacional
Brasil diz na OEA que sequestro de Maduro é 'afronta gravíssima'
Donald Trump
Internacional
Trump diz que ataque à Venezuela deixou "muitos" mortos
Venezuela tem pouco percentual de petróleo
Internacional
Venezuela responde por menos de 1% do mercado mundial de petróleo
Foto: Unarc
Internacional
ONU critica intervenção dos EUA e alerta para risco à segurança global
Delcy assume interinamente a presidência da Venezuela
Internacional
Delcy Rodríguez toma posse como presidente interina da Venezuela
Entre os 119 feridos, seis ainda não foram identificados
Internacional
Identificadas as 40 vítimas de incêndio na Suiça
A ordem foi feita através de um decreto publicado no sábado (3)
Internacional
Venezuela ordena prisão de apoiadores de ataque dos EUA após sequestro de Maduro

Mais Lidas

Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Saúde
Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Foto: Shutterstock
Polícia
Filho mata mãe e irmão de dez anos esfaqueados
Desabafo feito em rede social -
Política
Vereador de Deodápolis aproveitou diárias ao Paraná para trair a esposa, diz post
Meramente ilustrativa -
Polícia
Meninas fogem de abrigo, pegam carro de app e são encontradas em motel de Campo Grande