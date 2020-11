Vídeo: Amigas são abocanhadas por baleia jubarte durante passeio de caiaque

Sarah Chaves com informações do G1

As amigas Julie McSorley e Elizabeth Cotriell passaram por uma situação inesperada ao serem abocanhadas por uma baleia jubarte que estava no meio de uma refeição no mar da Califórnia, nos Estados Unidos.

O ocorrido da última terça-feira (3) de novembro ganhou fama nas redes sociais, já que até um vídeo do momento foi divulgado. Após "provar" as americanas a baleia cuspiu de volta, já que carne humana não faz parte do cardápio da espécie.

Em entrevista ao Fantástico transmitida no domingo (8), a americana Elizabeth, conta que ela e a amiga estavam num caiaque a passeio e observavam as baleias que nadavam e se alimentavam a cerca de 15 metros de distância delas. “Eu vi uma coisa branca do meu lado, nesse momento eu sabia que era a baleia! Mas eu e a Julie não sabíamos que estávamos dentro da boca da baleia”, contou.

