Vídeo: criança confunde graveto com cobra

Um vídeo que foi postado no TikTok em julho, acabou viralizando novamente nas redes sociais esta semana. Ao mostrar o momento em que uma brincadeira inocente poderia ter acabado muito mal. Nas imagens publicadas pelo pai, é possível Asher, um menino agarrando uma cobra pensando ser um graveto.

O vídeo foi feito no momento de brincadeira entre pai e filho, a criança brinca com um graveto e acaba encontrando outra coisa que chama a atenção, sem perceber se tratar de uma cobra, acaba pegando, momento em que o pai nota e tira da mão da criança as pressas.

Veja o vídeo:

Deixe seu Comentário

Leia Também