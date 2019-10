Vídeo - Dois tigres lutam em pé em disputa por fêmea em parque

Um guarda florestal indiano compartilhou o vídeo da luta feroz entre dois tigres em disputa por uma fêmea nl o Parque Nacional Ranthambore, na Índia.

O que se tornou viral nas redes sociais mostra os dois felinos rugindo e se atacando um ao outro, enquanto a tigresa abandona o lugar.

O vídeo mostra ainda o silêncio assustador da floresta densa subitamente quebrado com o início da guerra de dominação. Os dois tigres, de pé nas patas traseiras, aplicam fortes golpes um ao outro.

O guarda Parveen Kaswan diz durante o vídeo "é assim a luta entre tigres brutal e violenta. São animais territoriais que protegem a sua área. Nas imagens são dois irmãos de Ranthambore lutando como atacantes".

O ocorrido foi uma ótima oportunidade para os turistas obterem fotos. O vídeo ganhou cerca de 300.000 visualizações em apenas 24 horas e provocou inúmeras reações.

Segundo um funcionário do Parque Nacional, a relação entre o número de tigres machos e fêmeas é cerca de 1:1. Isso aumenta as chances de lutas entre machos.

