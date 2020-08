Vídeo: Ensaio fotográfico de noiva é interrompido por explosão em Beirute

Flávio Veras, com informações do G1

O ensaio fotográfico de uma noiva foi interrompido pela explosão de grande proporções ocorrida na zona portuária de Beirute, no Líbano, na terça-feira (4). A tragédia deixou mais de 100 mortos, 4 mil feridos e 100 desaparecidos.

Segundo o portal G1, o vídeo registrou o momento em que Israa Seblani, com o vestido de noiva e as mãos na cintura, sorria em uma praça perto do local do casamento, o Le Gray Hotel, no centro da capital libanesa. O seu buquê estava colocado no chão sobre o vestido.

No momento em que a câmera se aproxima do buquê, acontece a explosão. O vento levanta o véu e o adereço é levado para longe. Em seguida, é possível ver a fumaça na rua e os danos provocados nos prédios. A noiva é rapidamente levada para um imóvel próximo.

