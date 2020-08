Vídeo - Explosão e pânico em Beirute

Sarah Chaves, com informações do G1 e UOL

A região portuária de Beirute, capital do Líbano passou por uma explosão nesta terça-feira (4), que causou pavor em vários moradores que filmaram o ocorrido.

Imagens de TV local e vídeos postados no Twitter mostram uma grande coluna de fumaça sobre a cidade. Ainda não há detalhes sobre a quantidade de feridos ou qual seria a causa da explosão.

De acordo com o G1, Algumas emissoras de TV locais afirmam que a explosão ocorreu no porto de Beirute, dentro de uma área onde fogos de artifício eram armazenados.

O ministro da Saúde, Hamad Hasan afirmou a uma rede de TV que há um "alto número de feridos" e que os danos são grandes. Conforme a Agência Reuters, a explosão abalou várias áreas da capital, quebrando janelas e portas e ferindo pessoas.

Um fotógrafo da agência Associated Press perto do porto de Beirute viu pessoas feridas no chão e uma destruição generalizada no local.

Não há informações sobre que causou o incidente, mas imagens divulgadas pelas redes sociais mostram a proporção da explosão.

Veja o momento da explosão registrado em alguns lugares próximo ao porto:

Deixe seu Comentário

Leia Também