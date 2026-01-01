VÍDEO: Explosão em festa de ano novo deixa 40 mortos na Suíça

Uma explosão em um bar da estação de esqui no sul da Suíça deixou ao menos 40 mortos e cerca de 100 feridos, na madrugada desta quinta-feira (1), durante festividades do ano novo. Ainda não foi divulgado o número exato de vítimas, e as autoridades acreditam que possa aumentar nas próximas horas.

De acordo com informações do portal Extra, muitas pessoas foram socorridas a hospitais da região. Nas redes sociais, vídeos mostram a cena da tragédia. A polícia ainda faz o balanço de vítimas e está no local.

Ainda conforme apurações preliminares, o estabelecimento estava lotado quando ocorreu a explosão e, logo em seguida, foi tomado por chamas

Dez helicópteros, 40 ambulâncias e 150 socorristas foram mobilizados para combater as chamas e resgatar as vítimas. Gisler afirmou que a unidade de terapia intensiva de pelo menos um hospital está lotada, destacou o periódico inglês.

