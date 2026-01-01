Menu
Menu Busca quinta, 01 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Fiems fim de ano 2025
Internacional

VÍDEO: Explosão em festa de ano novo deixa 40 mortos na Suíça

Tragédia ocorreu em um bar na estação esqui, equipes de socorro trabalham no local

01 janeiro 2026 - 11h10Taynara Menezes
Equipes de socorro permanecem no localEquipes de socorro permanecem no local   (Foto: Reprodução)

Uma explosão em um bar da estação de esqui no sul da Suíça deixou ao menos 40 mortos e cerca de 100 feridos, na madrugada desta quinta-feira (1), durante festividades do ano novo. Ainda não foi divulgado o número exato de vítimas, e as autoridades acreditam que possa aumentar nas próximas horas.

De acordo com informações do portal  Extra, muitas pessoas foram socorridas a hospitais da região. Nas redes sociais, vídeos mostram a cena da tragédia. A polícia ainda faz o balanço de vítimas e está no local. 

Ainda conforme apurações preliminares, o estabelecimento estava lotado quando ocorreu a explosão e, logo em seguida, foi tomado por chamas

Dez helicópteros, 40 ambulâncias e 150 socorristas foram mobilizados para combater as chamas e resgatar as vítimas. Gisler afirmou que a unidade de terapia intensiva de pelo menos um hospital está lotada, destacou o periódico inglês.

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Réveillon Nova Zelândia 2026 -
Internacional
Ano Novo pelo mundo: saiba qual país deu as boas-vindas a 2026
Os números sorteados foram 4, 25, 31, 52, 59
Internacional
Bilhete premiado rende US$ 1,8 bilhão em aposta única na Powerball
Papa Leão XIV acena para os fiéis após proferir a mensagem Urbi et Orbi da sacada principal da Basílica de São Pedro
Internacional
No primeiro Natal como papa, Leão XIV apela pela paz entre Rússia e Ucrânia
Presidente eleito, Nasry Asfura
Internacional
Empresário da construção civil, Nasry Asfura, vence eleição em Honduras
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 23/12/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 23/12/2025
Von der Leyen confia que maioria na UE apoiará acordo com Mercosul
Internacional
Von der Leyen confia que maioria na UE apoiará acordo com Mercosul
Presidente francês Emmanuel Macron
Internacional
Macron volta a dizer que França não apoiará acordo entre União Europeia e Mercosul
Filho de cineasta é preso suspeito de matar os pais em Los Angeles
Internacional
Filho de cineasta é preso suspeito de matar os pais em Los Angeles
Roteirista e esposa estavam com ferimentos de facadas pelo corpo
Internacional
Diretor Rob Reiner e sua mulher são encontrados mortos a facadas em Los Angeles
José Antonio Kast
Internacional
Kast vence as eleições no Chile

Mais Lidas

Suspeito com a arma na mão
Polícia
VÍDEO: Homem é assassinado a tiros após 'olhar' para mulher em bar de Campo Grande
Queima de fogos na 14 de Julho em anos anteriores
Comportamento
De festa gratuita aos eventos premium, veja onde curtir o Réveillon 2026 na Capital
AGORA: Execução termina com uma pessoa morta em Campo Grande
Polícia
AGORA: Execução termina com uma pessoa morta em Campo Grande
Jairo foi morto a tiros enquanto estava no veículo
Polícia
Esposa de motorista assassinado na Vila Progresso foi avisada por garota de programa