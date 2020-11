Vídeo - Geppetto é você? Homem é engolido por baleia e depois cuspido de volta ao mar

Na cidade de Porto Elisabete, na África do sul, mergulhador Rainer Schimpf foi engolido por uma baleia-de-bride, que pesa cerca de meia tonelada, enquanto filmava outros animais marítimos. No entanto, o animal não gostou do alimento que ingeriu e, então, cuspiu o homem, que saiu ileso do “ataque”.

Segundo o site Hypeness, o mergulhador revelou não ter notado a presença do animal e só se deu conta de que estava sendo devorado por ter sentido uma pressão nas costelas. Schimpf ficou apenas alguns segundos dentro da boca do animal, mas foi o suficiente para ficar eufórico com experiência de quase morte. Apesar da adrenalina do evento surpreendente, o homem continuou filmando os tubarões da área.

“Eu estava filmando golfinhos, tubarões, pinguins e aves que se alimentam de sardinhas, quando, das profundezas, uma baleia Bryde surgiu, engolindo tudo em seu caminho. Foi apenas uma questão de segundos antes que a baleia percebesse seu erro e abrisse a boca para me cuspir”, disse à AFP.

Assista ao vídeo:

