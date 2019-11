Vídeo - Helicóptero das forças armadas cai e deixa feridos

Marya Eduarda Lobo, com informações da assessoria

Um helicóptero das Forças Armadas que trabalhava com a Secretaria Nacional Antidrogas, a SENAD do Paraguai, na tarde desta quinta-feira (21), caiu em um tanque de seringas em uma fábrica próxima à sede da SENAD na cidade de Pedro Juan Caballero.

Segundo os dados, 10 pessoas estavam a bordo, 4 tripulantes da Força Aérea e 6 táticas da Força-Tarefa Conjunta (FTC). Todo mundo voltaria à sua base depois de completar sua missão, e conforme relatos não houve mortes entre as pessoas que estavam no avião.

Logo após o acidente, o navio e o tanque pegaram fogo, e teme-se que a fumaça seja tóxica. Os bombeiros de Pedro Juan Caballero já estão no local tentando acender as chamas, e foi solicitada assistência de bombeiros brasileiros na área de fronteira.

Em um dos vídeos capturados pelos vizinhos, ouve-se que o motor estava perdendo energia e o helicóptero não consegue subir o suficiente, por isso acaba atingindo o prédio da fábrica.

O presidente da república, Mario Abdo Benítez, publicou em sua conta do Twitter que conversou com o piloto e confirmou que todos os ocupantes do helicóptero estavam seguros e sofreram apenas ferimentos leves.

Segundo o relatório oficial, durante a decodificação, o helicóptero sofreu uma perda de potência que o fez cair no chão e que nenhum tripulante ou passageiro ficou gravemente ferido.

