Vídeo: Idoso se confunde e tenta tirar álcool gel de máquina de raspadinha

Um idoso foi flagrado por câmeras de segurança em um estabelecimento num posto de gasolina na Irlanda tentando higienizar as mãos, mas o que acontece é totalmente inusitado.

Ao adentrar o estabelecimento, ele procurou por algum pote de álcool gel, até que se deparou com uma máquina de raspadinha próxima à porta. Em vídeo, é possível notar que ele tenta retirar “álcool” da máquina, mas suas mãos ficam lambuzadas com um líquido azul. Era sobremesa refrescante feita com gelo raspado.

O idoso ainda tenta limpar as mãos, inconformado. Ainda é possível ouvi-lo dizendo “droga”. O vídeo viralizou nas redes sociais.

Assista ao vídeo:

