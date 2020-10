Vídeo: Jovem entra bêbada dentro da máquina de lavar e fica presa

Brenda Assis, com informações The Sun

Uma jovem Rosie Cole, 21 anos, precisou ser retirada de dentro de uma máquina de lavar após beber demais. A universitária jogava o famoso “verdade ou consequência” com colegas, até que acatou o desafio de entrar no eletrodoméstico.

O caso ocorreu na Inglaterra, nesta semana. De acordo com o jornal The Sun, amigos relataram que a moça bebeu vinho e tequila antes do jogo.

Bêbada, ela entrou na máquina de lavar, mas acabou ficando presa. Os colegas ficaram preocupados com a situação de Rosie e chamaram o Corpo de Bombeiros.

Antes de ser resgatada, Rosie ficou rolando dentro da lavadora, com as pernas cruzadas. Além disso, segundo ela, o calor era exaustivo. “Nunca mais vou tentar de novo”, disse a estudante.

Veja o vídeo:

