O lutador Luis Ángel Salazar, 26 anos, morreu no último sábado (17) minutos depois de cair desacordado no ringue de luta livre. Conhecido como Príncipe Aéreo, ele provocou desespero dos demais atletas do combate coreográfico após sofrer um infarto e cair de costas no chão.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento exato da queda de Salazar. Ele recebe alguns golpes no peito e cai. Como se trata de uma cena, outro lutador ainda entra no ringue e aplica um golpe no adversário. Só depois percebe que algo está errado.

A equipe médica do Mexa War II atendeu Salazar prontamente e o levou para o hospital. De acordo com as autoridades médicas locais, porém, ele não resistiu e morreu na chegada ao hospital.

Assista ao vídeo:

Vídeo: Lutador morre após infarto em ringue pic.twitter.com/QCrjKT8PSa — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) October 19, 2020

