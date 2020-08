Vídeo - Menina de 3 anos é levada por pipa durante festival

Priscilla Porangaba, com informações do R7

Uma criança de 3 anos ficou presa em uma pipa durante o Festival Internacional de Pipas de Hsinchu, em Taiwan, neste domingo (30) e voou por cerca de 30 segundos antes de conseguir ser resgatada.

Vídeos mostram a menina presa da cauda da pipa pelo pescoço e voando descontroladamente até que conseguiu abaixar o suficiente para o público puxá-la até o chão.

Organizadores do evento e a mãe da criança a levaram ao hospital, onde ela tratou ferimentos no rosto e no pescoço. Ela está bem e os machucados não foram graves.

Depois do incidente, os organizadores suspenderam o festival por conta dos ventos intensos na cidade.

