Vídeo mostra mulher despencando de brinquedo em parque de diversões

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma pessoa despencando de um brinquedo em um parque de diversões. O JD1 Notícias apurou que o caso aconteceu na Ciudad Juárez, no México.

Informações da imprensa local apontam que a pessoa que caiu se trata de uma mulher que não teve a identidade divulgada. As imagens mostram que ela ainda tentou se segurar ao perceber que está prestes a cair. Quando ela caiu no chão, foi atingida por outra parte do brinquedo e, então jogada para trás.

A jovem sai pelos fundos e o brinquedo ainda continua funcionando. Não há informações sobre o estado de saúde dela. As imagens foram parar nas redes sociais, e viralizaram. Veja:

