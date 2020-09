Vídeo: Mulher dança reggaeton sobre caixão do namorado

Um vídeo que circulou pelas redes sociais chamou atenção dos internautas ao mostrar o enterro do comerciante Marlon Mero Quijije, de 38 anos, morto a tiros em um local conhecido como ‘Sete Punhaladas’, na cidade de Manta, Equador.

De blusa preta e jeans, ela remexe sobre o caixão ao som da música e a multidão vai à loucura. De acordo com o site Daily Mail, o velório era do comerciante Marlon Mero Quijije, de 38 anos, que foi morto a tiros em uma região conhecida como “sete facadas”.

Com poucos segundos, o vídeo foi gravado no dia 13 de setembro, vídeo teve mais de 100 mil curtidas desde que foi postado. As imagens viralizaram primeiramente no Twitter.

