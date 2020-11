Vídeo: mulher destrói 500 garrafas de bebidas alcoólicas em mercado

Uma mulher teve um surto e quebrou 500 garrafas de bebida alcoólica e ainda arremessou algumas delas, em clientes em uma unidade na rede de mercados Aldi. O caso ocorreu na tarde de ontem (26), no condado de Hertfordshire, na Inglaterra.

O vandalismo deu um enorme prejuízo, com vinhos caros, cerveja e destilados sendo completamente destruídos. O momento da destruição foi registrado em um vídeo, que mostra que a mulher machucou a mão direita.

A destruidora então continua a arremessar garrafas, mas dessa vez com a mão esquerda. De acordo com o site britânico The Sun, conforme tudo acontecia, um homem que fazia compras no mercado pediu que a mulher se acalmasse, mas ela respondeu arremessando uma garrafa de gim na perna do cliente.

Uma testemunha, o apresentador Lee Clark, ficou abismado com a situação. "Foi extraordinário, nunca vi nada parecido antes em minha vida. Ela não disse uma palavra o tempo todo e estava com uma expressão muito vaga", contou.

A acusada de vandalismo foi presa por um policial, por volta das 14h30 do horário local, segundo confirmou um porta-voz da Polícia de Hertfordshire.

