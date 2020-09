Vídeo: mulher é espancada e executada a tiros por quatro homens

Da redação, com G1

Uma mulher não identificada é executada a tiros durante conflito entre rebeldes ligados ao grupo extremista autointitulado Estado Islâmico e o Exército de Moçambique.

Conforme as imagens que viralizou neste início da semana, ambos os grupos foram acusados de atrocidades e, no vídeo, um grupo de homens aparece perseguindo, espancando e assassinando uma mulher nua com mais de 36 tiros.

O governo local prometeu investigar o vídeo, mas também sugere que as imagens podem ter sido adulteradas.

Na filmagem, é possível ver que os homens vestem uniformes idênticos ao do exército de Moçambique, mas sabe-se que rebeldes na região já se disfarçaram como militares para se infiltrar em cidades.

Questionado, o Exército diz que não concorda com "atos monstruosos que violam os direitos humanos".

