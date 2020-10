Vídeo: mulher se recusa a usar máscara em avião e inicia brigada generalizada

Brenda Assis, com informações UOL

Uma passageira que se recusou a usar máscara de proteção após um voo da companhia Spirit Arlines entre Nova Jersey, nos Estados Unidos, e Porto Rico, provocou uma briga generalizada dentro do avião no último domingo (25). Imagens do momento viralizaram nas redes sociais.

O avião, de acordo com o portal UOL, havia pousado em San Juan, já em Porto Rico. Nyasy Veronique Payne disse não à máscara quando passageiros pediram para ela colocar.

Diante disso, uma confusão se instalou no local e a mulher partiu para cima de um funcionário da tripulação. Passageiros tentaram contê-la, sem sucesso.

Outro homem, identificado como Javier Lopez Cruz, esteve envolvido na confusão e aparece no vídeo. Quando Nyasy tenta atacá-lo, os amigos do rapaz desferem socos nela. Um agente da polícia, então, decide imobilizar a passageira com uma arma de choque.

As testemunhas relataram que Nyasy e colegas de viagem dela se recusaram a usar máscara e perambulavam pelo avião. Outras pessoas, porém, informaram que os homens com quem a mulher brigava haviam praticado racismo e homofobia contra a passageira.

Após a briga, Nyasy foi acusada de agressão pela polícia de Porto Rico, segundo o UOL. Ela está sob custódia policial.

