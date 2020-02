Vídeo - Pai ganha ursinho com áudio de batimentos cardíacos do filho falecido

Uma família sofreu a perda inestimável de um filho, vítima de um acidente de carro, no dia 23 de janeiro de 2019.

Stephanie e John Reid, pais do jovem Dakota, 16 anos, precisaram tomar uma decisão muito sensível e importante: se iriam ou não doar os órgãos do filho. Após muita reflexão, eles autorizaram o procedimento.

Um ano depois, o casal, que mora no estado da Virgínia (EUA), ganhou dois presentes especiais pelo correio: uma carta de agradecimento e um ursinho de pelúcia de Robert O’Connor, que recebeu o coração de Dakota.

“Eu preferia entregar o presente pessoalmente, mas não sabia como isso aconteceria”, disse ele, receoso da reação dos pais do adolescente.

Na carta, Robert explica que estava fazendo um eletrocardiograma quando teve a ideia de gravar os batimentos cardíacos do seu novo coração.

Ele adicionou a gravação dentro do ursinho de pelúcia, vestido com uma camiseta escrita “Melhor pai do mundo” para John. Toda vez que o ursinho é pressionado, é possível ouvir os batimentos do coração que um dia foi de Dakota.

A homenagem deixou John emocionado.

https://www.facebook.com/stephanie.reid.9461/videos/10219595671156798/

