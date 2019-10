Vídeo - Polícia prende suspeito de esfaquear cinco pessoas em shopping

Polícia prendeu suspeito de ter esfaqueado cinco pessoas nesta sexta-feira (11), em um centro comercial no centro da cidade de Manchester, no norte da Inglaterra. O homem, que ainda não teve sua identidade revelada, aparenta ter cerca de 40 anos. O caso está sendo investigado pela Unidade Contra Terrorismo da polícia britânica.

Até a postagem desse vídeo eram quatro pessoas esfaqueadas, depois a atualização foi de que, até então, já são cinco feridos. Conforme sites internacionais de notícias, os serviços de emergência transportaram cinco pessoas ao hospital.

BREAKING: 4 people injured after stabbing at Arndale shopping centre in Manchester, suspect has been arrested by police. #Manchester #Arndalepic.twitter.com/VA7FlWM3mL — Global News Network (@GlobalNews77) October 11, 2019

"Nesta altura, mantemos em aberto as eventuais motivações deste terrível incidente. Dada a sua localização e a natureza do caso, os agentes da Unidade Contra Terrorismo da Polícia de North West estão a conduzir a investigação e a determinar as circunstâncias do incidente", adiantaram ainda as autoridades.

O diretor do Arndale Centre, David Allinson, confirmou à imprensa local que o centro comercial foi evacuado.

O primeiro ministro britânico, Boris Johnson através de seu twitter disse que está "chocado com o incidente em Manchester, meus pensamentos estão com os feridos e todos os afetados. Agradecemos aos nossos excelentes serviços de emergência que responderam e agora estão investigando o que aconteceu".

Shocked by the incident in Manchester and my thoughts are with the injured and all those affected. Thank you to our excellent emergency services who responded and who are now investigating what happened. — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 11, 2019

