Vídeo: quarentena gera revolta e Paraguai tem noite de terror

A segunda maior cidade paraguaia, Ciudad del Este, que faz fronteira com o Brasil e Argentina, teve uma noite de terror na quarta-feira (29), após o governo reestabelecer uma quarentena quase total na cidade por conta do avanço do novo coronavírus.

A quarentena valerá por duas semanas e não foi bem aceita pela população. O governador do Alto Paraná, região cuja capital é Ciudad del Este, solicitou ao governo federal que reverta a decisão e permita o funcionamento do comércio até as 17h, com sanções para quem não cumprir as medidas sanitárias.

Localizada 330 quilômetros da capital Assunção, Ciudad del Este tem 600 mil habitantes e registra 40% dos casos no país desde que o primeiro contágio de Covid-19 foi detectado em 7 de março. O endurecimento das medidas causou revolta na população que respondeu com manifestações.

Após o anúncio, manifestantes fecharam a Rota 7, estrada que liga Ciudad del Este a Assunção. Com bombas, buzinas, bandeiras paraguaias e canções patrióticas, protestantes também tomaram o centro da cidade. Houve confronto com a polícia e muitas pessoas ficaram feridas como mostraram imagens que circulam nas redes sociais. Assista:

