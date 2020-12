Vídeo: Quenianos constroem jangada para salvar girafas de inundação em ilha

Sarah Chaves com informações do R7

A comunidade do Quênia, resolveu construir uma jangada e levar oito girafas que corriam risco de morte, presas numa pequena ilha inundada para um lugar seguro

As girafas encalhadas são da subespécie de girafa de Rothschild, das quais apenas 1.600 permanecem na natureza, tornando-se uma das mais ameaçadas de extinção. Elas foram transferidas para lá para mantê-las seguras, em 2011. Receberam alimentação adequada e se mantiveram saudáveis devido aos cuidados de guardas-florestais.

Porém, com mais inundações no horizonte, as autoridades concordaram que, com "encolhimento" iminente da ilha, a ameaça de perder os animais valiosos era muito grande.

Oficiais do governo e membros da comunidade local da Ruko Community Wildlife Conservancy, no Quênia, construíram o que eles chamaram de “balsa de girafas”.

Por vários meses, as girafas se familiarizaram com o transporte de resgate enquanto ele era construído, até que a equipe sedou os animais e a viagem foi um sucesso. Agora, os animais foram colocados em uma reserva especial de 4.400 acres com uma cerca alta e segura que deve mantê-las protegidas de predadores e caçadores.

Conforme publicação do Save Giraffes Now, à medida que se acomodam, a equipe de Ruko irá lentamente soltá-los em áreas cada vez maiores do santuário, onde se juntarão a outras girafas que serão reintroduzidas no futuro.

Veja o vídeo da ação de resgate de um dos animais:

