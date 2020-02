Vídeo - Sem saber, criança abraça entregador que tinha perdido filha e emociona

Priscilla Porangaba, com informações da RedeTV

O momento foi tão doce que a mãe do pequeno Cohen, de apenas 2 anos, decidiu filmar a cena com o celular. O "Pizza Man" foi identificado como Ryan Catterson, que apareceu na casa de Lindsey Sheely às 7 horas da noite para entregar as pizzas.

Enquanto Lindsey atendia, prestes a sair para receber seu pedido, seu filho Cohen, um menino de 2 anos, pensou em dar as boas-vindas ao entregador com um abraço amigável. Toda a ação foi registrada por uma câmera de segurança e a mulher compartilhou o vídeo pelas redes sociais na quinta-feira (19).

A família não sabia que o pobre homem havia perdido a filha apenas uma semana antes e eles não imaginavam quanta dor ele podia sentir. Ryan adicionou Lindsey ao Facebook depois que a mulher postou o vídeo na conhecida rede social. E foi aí que a mulher soube o quanto aquele gesto significou para Ryan na época.

"Aquele abraço que pensamos ser apenas um gesto fofo e divertido realmente significou muito mais para Ryan. Quando descobri, não conseguia acreditar que o homem estava passando pela coisa mais devastadora que poderia acontecer na vida dos pais e que, no entanto, sua vida continuava. Sua vida continuava e ele ainda tinha que trabalhar como entregador de pizza. Você nunca sabe o que as pessoas estão passando ", disse Lindsey.

O gesto do pequeno Cohen ajudou Ryan e sua família em um momento difícil. O vídeo, que viralizou, permitiu que Ryan contasse sua triste história; em resposta, a web organizou um levantamento de fundos para pagar o funeral da jovem filha de Ryan, que morreu prematuramente.

Veja o vídeo: https://www.facebook.com/lesheely/videos/10163039849655298/

