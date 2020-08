Vídeo - Sogra faz 'barraco' em casamento ao discordar dos votos da noiva

Sarah Chaves, com informações do Metrópoles

Um vídeo, registrado por Sarah Ragsdale, no dia do casamento da irmã mais velha teve uma repercussão imensa após ser publicado no TikTok, devido à confusão que ocorreu entre a noiva e a sogra.

O vídeo publicado por Sarah mostra o momento em que a noiva, Anna Larrabee recita seus votos de casamento e diz que seu noivo não é um homem perfeito. Nesse momento, Judie, a sogra, interrompe e protesta. "Você não vai dizer que meu filho tem falhas", grita.

Anna sai da frente do altar e pede para a sogra se retirar. "Você pode sair. Você não vai estragar o meu casamento", alega. Judie rebate afirmando que pagou pelo vestido de Anna e por isso não deixaria a festa.

Neste momento o noivo também entrou na briga e defendeu a esposa ao corrigir a mãe: “Você tem os defeitos agora, pois não está sabendo agir como uma pessoa adulta”.

Enquanto isso duas mulheres tentam acalmar Judie dizendo que era hora de aceitar o relacionamento. “Isso não é sobre você”, “Ela está apaixonada por seu filho”, “Aceite isso”, disseram alguns convidados.

“O casamento da minha irmã há alguns anos atrás. A sogra dela sempre a odiou. Ela é apenas uma daquelas sogras que sente que a nora está levando seu filho embora”, explicou Sarah Ragsdale, na legenda do vídeo que foi retirado do ar.

