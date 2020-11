Vídeo - Sogra presenteia genro com fuzil AK-47 em festa de casamento

Sarah Chaves com informações do OUL

Uma mulher paquistanesa decidiu presentear seu genro com um fuzil AK-47, durante a festa de casamento da filha. A arma é um fuzil de assalto de origem russa, de calibre 7,62x39mm.

O vídeo da cena viralizou nas mídias sociais do país e foi compartilhado no Twitter pelo jornalista Adeel Ahsan. "Fuzil Kalashnikov como presente de casamento", escreveu o autor da postagem. Segundo a emissora News 24 HD, o casamento aconteceu em Islamabad, capital paquistanesa.

No vídeo, a sogra chega para cumprimentar os recém-casados e, em seguida, faz um sinal para mandar trazerem o presente. Muito emocionada, entrega o fuzil em meio a aplausos dos convidados e uma chuva de pétalas de rosa. O noivo recebe o presente com um sorriso. Já a noiva abaixa o rosto durante o momento.

O vídeo gerou burburinho no Twitter. Uma internauta disse: "Desculpe, mas eles não representam a cultura do Paquistão", enquanto outra usuária do site comentou: "Como americana, acho um presente de casamento legal".

Assista:

Kalashnikov rifle as a wedding present pic.twitter.com/BTTYng5cQL — Adeel Ahsan (@syedadeelahsan) November 25, 2020

