Vizinho aciona polícia após confundir gritos de papagaio com pedido de socorro

O britânico Steve Wood, de 54 anos, acabou pego de surpresa por uma visita da polícia para verificar uma denúncia sobre altos gritos de uma mulher que vinha de sua residência, em Canvey Island, na Inglaterra.

No entanto, os gritos não vinham de nenhuma mulher, ou pessoa, e sim do papagaio de estimação do britânico, apelidado de Freddie. O pássaro até chegou a espantar os policiais ao gritar com uma voz feminina.

Em entrevista ao portal Yahoo News, os policiais informaram que foram alertados por um vizinho, que estava preocupado com os gritos vindos da casa de Steve.

O tutor do animal contou que ficou em pânico ao ver a polícia em frente de sua residência, porém, ao tomar conhecimento da situação, ficou mais calmo e levou os policiais até o causador de toda a confusão.

Além de Freddie, Stevie é tutor de outros 21 papagaios, e apesar do susto inicial, se divertiu com toda a situação. “Isto é brilhante. Isso fez o meu ano, muito obrigado”, disse o britânico.

