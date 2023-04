Voo AF447: MP da França recorre de decisão que inocentou Air France e Airbus

O Ministério Público de Paris recorreu, nesta quinta-feira (27), da decisão que inocentou a companhia aérea Air France a fabricante Airbus das acusações na queda do voo AF447, que seguia do Rio de Janeiro até a capital francesa.

Segundo os promotores franceses, o objetivo do pedido é garantir o “pleno efeito aos recursos previstos na lei” e “submeter o caso a uma segunda instância de jurisdição”.

No julgamento no início do mês a Justiça francesa decidiu que as empresas não tinham responsabilidade pelo acidente que matou todas as 228 pessoas a bordo da aeronave em junho de 2009.

As investigações sobre o acidente mostraram que o os pilotos não conseguiram controlar o avião após receberem informações incorretas sobre a velocidade do avião após o congelamento de sondas externas.

As famílias das vítimas sustentam que as falhas do avião foram responsáveis pela queda, e não falha humana, como os argumentos apresentados pela companhia e aérea e fabricante propõem.

