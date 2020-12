Youtuber é suspeito de matar namorada durante live por dinheiro

Brenda Assis, com informações East2West News e Mirror

Um YouTuber russo foi preso nesta quarta-feira (2), por transmitir ao vivo um vídeo em que sua namorada grávida, quase nua, morreu depois que seus espectadores pagaram para vê-la em situação de risco. Ela teria morrido de hipotermia, de acordo com um relatório.

Stas Reeflay, 30 anos, forçou Valentina “Valya” Grigoryeva, 28 anos, que estava usando apenas calcinha, a um frio abaixo de zero depois que um telespectador lhe pagou US $ 1.000 para realizar o ato repugnante, relatou o East2West News.

Reeflay, cujo nome verdadeiro é Stanislav Reshetnikov, continuou gravando mesmo depois de perceber que sua namorada estava "meio morta" em uma varanda de sua casa na vila de Ivanovka, perto de Moscou.

"Valya, você está viva?" ele foi ouvido dizendo enquanto tentava reanimá-la com a câmera rodando. “Meu coelho, o que há com você? Valya! Valya! Droga, parece que você está morta. Bunny, vamos... me diga uma coisa. Estou preocupado. Droga... Eu não sinto o batimento cardíaco dela”, ele continuou.

Reeflay então disse a suas dezenas de milhares de seguidores: “Gente ... Sem pulso ... ela está pálida. Ela não está respirando”. Ele implorou para que Grigoryeva acordasse, dizendo a ela: “Eu te amo!”

Em uma transmissão anterior, onde ele recebe doações online por suas acrobacias doentias, regou-a com spray de pimenta, de acordo com a mídia.

A ativista feminista Liza Lazerson criticou o YouTube por “proibir a disseminação de mamilos, mas mostrar cenas de violência e crueldade contra as mulheres sem problemas.

“A mulher morre no ar e o público manda doações para o assassino. Isso deve parar,” ela avisou. “Esses vídeos são transmitidos calmamente para o mundo inteiro, o que significa que algo está quebrado. Até que isso seja consertado, a censura é necessária”.

Reeflay pode pegar até dois anos na prisão se especialistas forenses provarem que a mulher morreu de hipotermia, de acordo com o Mirror, citando relatórios sobre a polícia.

Um representante do YouTube disse ao Mirror: “Estamos chocados ao saber deste incidente trágico. Este tipo de conteúdo gráfico não é aceitável no YouTube.



“Embora a transmissão ao vivo original não tenha ocorrido no YouTube, removemos rapidamente os novos envios e encerramos a conta associada”, acrescentou ela.

Assista ao vídeo clicando aqui.

Deixe seu Comentário

Leia Também