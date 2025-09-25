Zelensky admite possibilidade de renúncia após fim da guerra na Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que poderá deixar o cargo após o fim da guerra contra a Rússia. Em entrevista publicada nesta quinta-feira (25) pelo site Axios, Zelensky disse que não tem como prioridade disputar futuras eleições e que seu principal objetivo é encerrar o conflito.

"Se terminarmos a guerra com os russos, sim, estou pronto para não ir [às eleições], porque não é meu objetivo, eleições", declarou. “Quis estar com meu país em um período tão difícil. Meu objetivo é acabar com a guerra.”

Zelensky também afirmou que, caso um cessar-fogo seja alcançado, pedirá ao parlamento ucraniano que organize eleições presidenciais.

A fala marca uma das primeiras vezes em que o líder ucraniano sinaliza publicamente a possibilidade de renúncia voluntária, o que pode redesenhar o cenário político do país no período pós-guerra.

As eleições presidenciais previstas para 2024 foram suspensas por causa da lei marcial em vigor desde fevereiro de 2022, quando teve início a invasão em larga escala da Rússia. Desde então, Moscou tem questionado a legitimidade do mandato de Zelensky.

Apesar da suspensão das eleições, Zelensky tem mantido altos índices de aprovação, com forte presença nas redes sociais, visitas frequentes à linha de frente e atuação internacional constante.

A eventual saída de Zelensky após o conflito poderá abrir uma nova fase política na Ucrânia, com disputas internas sobre a reconstrução do país e sua relação com o Ocidente.

