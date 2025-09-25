Menu
Menu Busca quinta, 25 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Internacional

Zelensky admite possibilidade de renúncia após fim da guerra na Ucrânia

"Quis estar com meu país em um período tão difícil", disse o presidente ao site Axios

25 setembro 2025 - 10h12Sarah Chaves

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que poderá deixar o cargo após o fim da guerra contra a Rússia. Em entrevista publicada nesta quinta-feira (25) pelo site Axios, Zelensky disse que não tem como prioridade disputar futuras eleições e que seu principal objetivo é encerrar o conflito.

"Se terminarmos a guerra com os russos, sim, estou pronto para não ir [às eleições], porque não é meu objetivo, eleições", declarou. “Quis estar com meu país em um período tão difícil. Meu objetivo é acabar com a guerra.”

Zelensky também afirmou que, caso um cessar-fogo seja alcançado, pedirá ao parlamento ucraniano que organize eleições presidenciais.

A fala marca uma das primeiras vezes em que o líder ucraniano sinaliza publicamente a possibilidade de renúncia voluntária, o que pode redesenhar o cenário político do país no período pós-guerra.

As eleições presidenciais previstas para 2024 foram suspensas por causa da lei marcial em vigor desde fevereiro de 2022, quando teve início a invasão em larga escala da Rússia. Desde então, Moscou tem questionado a legitimidade do mandato de Zelensky.

Apesar da suspensão das eleições, Zelensky tem mantido altos índices de aprovação, com forte presença nas redes sociais, visitas frequentes à linha de frente e atuação internacional constante.

A eventual saída de Zelensky após o conflito poderá abrir uma nova fase política na Ucrânia, com disputas internas sobre a reconstrução do país e sua relação com o Ocidente.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Justiça de MS manda atingir bens de donos de empresa que enganou consumidores
Justiça
Justiça de MS manda atingir bens de donos de empresa que enganou consumidores
Donald Trump assiste Lula discursar
Internacional
ONU divulga imagens dos bastidores da Assembleia Geral
Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo -
Política
Eduardo Bolsonaro e Figueiredo têm 15 dias para rebater denúncia da PGR, decide Moraes
Viviane e Alexandre de Moraes Foto: Divulgação
Internacional
"Ilegal e lamentável", diz Moraes após a esposa dele ser alvo da Lei Magnitsky pelos EUA
Lula e Jorge Messias -
Internacional
Agência confirma revogação de visto do Advogado-Geral da União pelos EUA
Maritacas do Rio
Internacional
Malas, remos e risadas: A experiência de mulheres que viajam juntas
Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu
Internacional
Israel se opõe à criação de Estado palestino após apoio internacional
Os nadadores franceses Chloe Leger Witvoet e Matthieu Witvoet
Internacional
Casal francês se prepara para nadar 3.800 km atravessando o Atlântico
David Alcolumbre, presidente do Senado
Política
Alcolumbre critica Eduardo Bolsonaro por instigar os EUA contra o Brasil
Epaminondas Vicente Neto, o Papy -
Política
Câmara Municipal inclui comunidade do Lageado no debate sobre a Rota Bioceânica

Mais Lidas

O suspeito foi preso pelas autoridades
Polícia
JD1TV: Mãe nunca desconfiou que pedreiro estava estuprando a filha no Dom Antônio
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Réus por homicídio no Parque do Lajeado enfrentam júri popular nesta quarta-feira
Ele passou por cirurgia, ficando internado antes de ser detido pelas autoridades
Polícia
Ladrão tem perna e pênis amputados após roubar moto e se acidentar
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Trio é condenado a mais de 56 anos por homicídio no Parque do Lajeado