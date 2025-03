Zelensky afirmou que "hÃ¡ uma boa chance" da guerra na UcrÃ¢nia acabar

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse acreditar que, "neste momento, há uma boa chance de a guerra terminar rapidamente", mas que para isso, será necessário que se pressione o presidente da Rússia, Vladmir Putin, para que ele não sabote as negociações de cessar-fogo.

“Agora, temos uma boa chance de encerrar esta guerra rapidamente e garantir a paz. Temos entendimentos sólidos sobre segurança com nossos parceiros europeus. (...) Agora, estamos próximos do primeiro passo para encerrar qualquer guerra – o silêncio”, disse Zelensky, se referindo ao cessar-fogo temporário proposto pelos EUA.

Zelensky disse que aceitou "imediatamente" a proposta dos EUA quando foi consultado por seus representantes que negociaram um cessar-fogo com o secretário de Estado, Marco Rubio, e o conselheiro de Segurança Nacional, Mike Waltz, na Arábia Saudita.

Segundo o presidente ucraniano, a proposta dos EUA "foi além" das expectativas do país.

"Não queremos brincar com a guerra. (...) É claro que pensamos em garantias de segurança. É claro que pensamos em como controlar o cessar-fogo. Mas o primeiro passo é necessário. Apoiamos nossos parceiros americanos e o presidente Trump nisso. (...) A Ucrânia está pronta para agir de forma rápida e construtiva. E já alertamos que a única parte que tentará sabotar tudo não seremos nós", afirmou.

