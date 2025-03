Durante a 97ª edição do Oscar, ocorrida na noite deste domingo (2), a atriz Zoë Saldaña conquistou a sua primeira estatueta, vencendo na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante por sua atuação no filme Emília Pérez.

Após a sua vitória, durante uma tradicional coletiva de imprensa com os vencedores, a atriz foi questionada por um repórter mexicano que observou que a forma como o México foi retratado no filme poderia ser considerada um "tópico doloroso" para muitos mexicanos.

Saldaña se mostrou compreensiva e se desculpou, expressando pesar por qualquer ofensa que o filme pudesse ter causado. "Primeiro de tudo, eu sinto muito por você e todos os mexicanos que se sentiram ofendidos", disse ao repórter.

A atriz, no entanto, explicou que o foco do filme não era a representação de um país específico, mas sim a história de quatro mulheres que lutam para encontrar a sua voz em um mundo de opressões.

"Eu não compartilho a sua opinião, para mim o coração desse filme não era o México. Não estávamos fazendo um filme sobre um país", afirmou a atriz. "Fizemos uma longa sobre quatro mulheres, essas mulheres poderiam ser russas, dominicanas, israelenses ou habitantes de Gaza", completou.

