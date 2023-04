JD1 NO AR começa hoje em Rio Verde

A frequência 104.9 da FM Campo Alegre terá uma nova atração a partir desta terça-feira (25), na cidade de

Rio Verde. A rádio é a mais antiga da cidade com ampla cobertura também na zona rural.

O programa JD1 NO AR, produzido nos estúdios do JD1 Notícias, estreia na frequência ao meio-dia de hoje. Com a nova inclusão, já são 31 municípios tendo acesso a um noticiário completo e imparcial.

O programa com notícias da Capital e do Estado, é o maior programa não governamental de MS e todas as edições ficarão disponíveis em formato de podcast também no portal jd1noticias.com .

Deixe seu Comentário

Leia Também